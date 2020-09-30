74-я ракетка мира в пяти сетах одолел Нисикори и сыграет с Надалем в 3-м круге «РГ»

Итальянский теннисист Стефано Травалья вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. В пяти партиях он обыграл представителя Японии Кей Нисикори — 6:4, 2:6, 7:6 (9:7), 4:6, 6:2.

28-летний Травалья впервые в карьере пробился в третий круг турниров «Большого шлема». До этого года он ни разу не выигрывал матч основной сетки «Ролан Гаррос».



Продолжительность матча составила 3 часа 54 минуты. Травалья выполнил 4 эйса, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 14. На счету Нисикори 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 7 брейков.



Следующим соперником итальянца станет вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль.



Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. В женском турнире будет новая чемпионка — Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.