74-я ракетка мира в пяти сетах одолел Нисикори и сыграет с Надалем в 3-м круге «РГ»

Итальянский теннисист Стефано Травалья вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. В пяти партиях он обыграл представителя Японии Кей Нисикори — 6:4, 2:6, 7:6 (9:7), 4:6, 6:2.
28-летний Травалья впервые в карьере пробился в третий круг турниров «Большого шлема». До этого года он ни разу не выигрывал матч основной сетки «Ролан Гаррос».
Продолжительность матча составила 3 часа 54 минуты. Травалья выполнил 4 эйса, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 14. На счету Нисикори 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 7 брейков.
Следующим соперником итальянца станет вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль.
Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. В женском турнире будет новая чемпионка — Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.
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