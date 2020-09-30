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Зверев в тяжелейшем пятисетовом матче обыграл Эрбера и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Зверев в тяжелейшем пятисетовом матче обыграл Эрбера и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
Теннис / ATP 0

Теннисист из Германии Александр Зверев вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. В стартовом матче шестой сеяный Зверев нанёс поражение французу Пьеру-Югу Эрберу со счётом 2:6, 6:4, 7:6 (7:5), 4:6, 6:4.

Встреча продолжалась 4 часа 2 минуты. Зверев 10 раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14. Эрбер выполнил 3 эйса, 6 раз ошибся на подаче и взял 7 подач Зверева.

За выход в четвёртый круг «Ролан Гаррос» Зверев сыграет с победителем встречи между аргентинцем Хуаном-Игнасио Лондеро и представителем Италии Марко Чеккинато.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. В женском турнире будет новая чемпионка — Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
30 сентября 2020, среда. 17:30 МСК
Александр Зверев
7
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
2 		6 7 7 4 6
6 		4 6 5 6 4
             
Пьер-Юг Эрбер
78
Франция
Пьер-Юг Эрбер
П. Эрбер
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