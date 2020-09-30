Зверев в тяжелейшем пятисетовом матче обыграл Эрбера и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Теннисист из Германии Александр Зверев вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. В стартовом матче шестой сеяный Зверев нанёс поражение французу Пьеру-Югу Эрберу со счётом 2:6, 6:4, 7:6 (7:5), 4:6, 6:4.



Встреча продолжалась 4 часа 2 минуты. Зверев 10 раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14. Эрбер выполнил 3 эйса, 6 раз ошибся на подаче и взял 7 подач Зверева.



За выход в четвёртый круг «Ролан Гаррос» Зверев сыграет с победителем встречи между аргентинцем Хуаном-Игнасио Лондеро и представителем Италии Марко Чеккинато.



Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. В женском турнире будет новая чемпионка — Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.