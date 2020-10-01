Свитолина заплакала на пресс-конференции после вопроса об игрушечном щенке

Украинская теннисистка Элина Свитолина расплакалась на пресс-конференции после победы в матче второго круга «Ролан Гаррос». Пятая ракетка мира не сдержалась, отвечая на вопрос об игрушечном щенке Бобике, которого она неизменно возила с собой на турниры начиная с самого детства.



«К сожалению, я потеряла его в 2018 году — просто забыла в одном из номеров. Это был очень грустный момент. Простите за мои слёзы, пожалуйста. Да, я его потеряла. Это игрушка, но он был моим талисманом и приносил удачу», — цитирует Свитолину журналист Тумайни Карайол на своей странице в «Твиттере».



В матче второго раунда Открытого чемпионата Франции Свитолина обыграла мексиканку Ренату Сарасуа — 6:3, 0:6, 6:2.



Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. В женском турнире будет новая чемпионка — Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.

Элина Свитолина — о сете, проигранном со счётом 0:6: может, я спала. Я его почти не помню