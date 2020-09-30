Касаткина — о встрече с Соболенко: хочется уже выйти на корт, будет очень интересный матч

Российская теннисистка Дарья Касаткина сообщила, что не испытывает проблем с ногой на старте «Ролан Гаррос». Напомним, на соревнованиях в Риме (Италия) уроженка Тольятти подвернула голеностоп и не смогла завершить матч с Викторией Азаренко.
«Нога в порядке, о ней даже не задумывалась. Конечно, забинтовала в качестве меры предосторожности, но чувствовала себя очень хорошо. В первую очередь самочувствием и довольна. Всё было супер», — сообщила Касаткина в интервью Eurosport.
Россиянка поделилась ожиданиями от матча второго круга Открытого чемпионата Франции, в котором её соперницей станет теннисистка из Беларуси Арина Соболенко.
«Обсудим предстоящий матч с тренером. Хоть в 2020 году сезон нельзя назвать полноценным, в нём Арина играла очень хорошо. Будет очень интересный матч. Честно говоря, уже хочется сыграть. Так бывает, когда набираешь игровую практику», — сказала Дарья.
- 30 сентября 2020
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