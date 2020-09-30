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Хачанов – Кирьосу: прежде чем говорить о моём интеллекте, прочти хотя бы парочку книг

Хачанов – Кирьосу: прежде чем говорить о моём интеллекте, прочти хотя бы парочку книг
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Третья ракетка России Карен Хачанов и теннисист из Австралии Ник Кирьос повздорили в «Твиттере». Всё началось с того, как Кирьос отреагировал на критику Матса Виландера в адрес Энди Маррея.

Напомним, Виландер усомнился в правильности выдачи уайлд-кард Маррею — по словам шведа, молодые игроки больше заслуживают такую привилегию, а время шотландца уже прошло.

«Только что прочитал, что Виландер сказал о Энди Маррее. Заткнись, Матс, всем наплевать. Энди, знай, сколько бы ты ни продолжал играть, все мы ценим и наслаждаемся твоей игрой. А ещё я никогда не смотрел игр Виландера, — написал на своей странице в «Твиттере» Кирьос, близкий друг Маррея.

Увидев эту запись, Хачанов призвал австралийца быть более сдержанным: «Да ладно тебе, Ник, это слишком. Прояви уважение».

«Не, спасибо, чувак. Мы с Маззом друг друга уважаем, а если кто-то болтает о моём друге, я вступлюсь. Я должен уважать Матса? За что? За перекидывание мяча через сетку? За такое я не уважаю", — парировал Кирьос.

«Братан, это твоё право. Действительно думаю, что ты хороший парень, у меня нет с тобой проблем. Но, как только начинаешь писать всякие комментарии об игроках, сидя при этом дома… Это заставляет задуматься, у кого действительно проблемы», — написал в ответ Хачанов.

»Слушай, ну прости, что живу в Австралии и не хочу путешествовать в нынешних условиях. Опять-таки, совсем не удивлён, что ты не смог этого понять. Тем не менее теннисисты сейчас — именно те люди, которые меня круто развлекают в последнее время: рэп, танцы без футболок, удары в судей… Думаешь, они умно вели себя во время пандемии?

Знаешь, я бы с радостью провёл с тобой интеллектуальную беседу, но не уверен, что она пойдёт дальше того, как сильно ты умеешь пробивать по мячу. Я лишь требую от людей быть ответственнее", — написал Кирьос.

«Опять-таки, ничего не имею против тебя лично. Кажется, это ты хочешь повоевать. Если не понимаешь, что я пытаюсь сказать, возможно, ты „слишком умён“ для этого. Желаю круто провести время дома.

И ещё. В следующий раз, когда будешь заводить беседу о моём интеллекте, прочти перед этим хотя бы парочку книг, вместо того чтобы целыми днями играть в видеоигры», — резко ответил Хачанов.

«Я вообще-то ещё голодных кормил, помогал открывать новые объекты для детей и их активностей. Ты изучил мою деятельность как полный пеликан. О, и ещё: книжки с картинками, как я понимаю, не считаются. Учитывая, как ты сконструировал предыдущее предложение», — это последний твит, опубликованный Кирьосом днём 30 сентября.

«Заткнись, Матс». Кирьос вступился за Маррея после критики со стороны Виландера
Энди Маррей отреагировал на жёсткую критику со стороны Матса Виландера
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