34-летний Надаль: я каждый день усердно работаю на тренировках, чтобы стать лучше

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал свой выход в третий круг Открытого чемпионата Франции. В трёх партиях он разгромил американца Маккензи Макдональда — 6:1, 6:0, 6:3.
«Я счастлив победить сегодня, но уже через день меня ожидает ещё один тяжёлый матч — против Травальи или Нисикори (Стефано обыграл Кей в пяти сетах и стал соперником Надаля. — Прим. „Чемпионата“). Надеюсь и там сыграть на высоком уровне.
Всё, что я делаю — это просто каждый божий день стараюсь показывать свой лучший теннис. Я усердно работаю на каждой тренировке, чтобы стать лучше.
Кстати, сегодня было не так холодно, поэтому было лучше. Когда становится теплее, условия в целом тоже кажутся не такими уж и плохими», — цитирует Надаля официальный сайт АТР.
Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. В женском турнире будет новая чемпионка — Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.
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