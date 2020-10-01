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34-летний Надаль: я каждый день усердно работаю на тренировках, чтобы стать лучше

34-летний Надаль: я каждый день усердно работаю на тренировках, чтобы стать лучше
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал свой выход в третий круг Открытого чемпионата Франции. В трёх партиях он разгромил американца Маккензи Макдональда — 6:1, 6:0, 6:3.

«Я счастлив победить сегодня, но уже через день меня ожидает ещё один тяжёлый матч — против Травальи или Нисикори (Стефано обыграл Кей в пяти сетах и стал соперником Надаля. — Прим. „Чемпионата“). Надеюсь и там сыграть на высоком уровне.

Всё, что я делаю — это просто каждый божий день стараюсь показывать свой лучший теннис. Я усердно работаю на каждой тренировке, чтобы стать лучше.

Кстати, сегодня было не так холодно, поэтому было лучше. Когда становится теплее, условия в целом тоже кажутся не такими уж и плохими», — цитирует Надаля официальный сайт АТР.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. В женском турнире будет новая чемпионка — Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.

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