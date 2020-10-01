Надаль — о подаче Макдональда с руки: это не неуважение, а тактика. В его случае — плохая

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал тот факт, что американец Маккензи Макдональд выполнил подачу «с руки» во время их матча второго круга «Ролан Гаррос».



«Нет, это не неуважение к сопернику, это просто часть игры. Это просто тактика. Если ты выиграешь очко таким образом, это хорошая тактика. Если проиграешь — плохая.



В случае с Маккензи это была плохая тактика», — цитирует Надаля журналист Стеф Трюдель на своей странице в «Твиттере».

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Следующим соперником Надаля станет итальянец Стефано Травалья.



Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. В женском турнире будет новая чемпионка — Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.