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Надаль — о подаче Макдональда с руки: это не неуважение, а тактика. В его случае — плохая

Надаль — о подаче Макдональда с руки: это не неуважение, а тактика. В его случае — плохая
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал тот факт, что американец Маккензи Макдональд выполнил подачу «с руки» во время их матча второго круга «Ролан Гаррос».

«Нет, это не неуважение к сопернику, это просто часть игры. Это просто тактика. Если ты выиграешь очко таким образом, это хорошая тактика. Если проиграешь — плохая.

В случае с Маккензи это была плохая тактика», — цитирует Надаля журналист Стеф Трюдель на своей странице в «Твиттере».

Права на видео принадлежат Eurosport. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Eurosport.

Следующим соперником Надаля станет итальянец Стефано Травалья.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. В женском турнире будет новая чемпионка — Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.

Надаль разгромно обыграл Макдональда и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
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