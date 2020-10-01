Анна Шмидлова: перед матчем с Азаренко мне было немного страшно

Словацкая теннисистка Анна Шмидлова поделилась впечатлениями от выхода в третий круг «Ролан Гаррос». Во втором раунде она победила представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 6:2, 6:2.
«Я невероятно рада, потому что это мой любимый турнир „Большого шлема“ и вообще любимый турнир в году. Я всегда хорошо играю здесь. У меня было много шансов в последние пару лет, были матчболы, но я не смогла их реализовать.
Я всегда знала, что однажды всё получится. Я рада выходу в третий круг, очень рада. Особенно приятно, что я победила такую великолепную теннисистку. Я раньше никогда с Викой не встречалась. Я много раз смотрела её матчи по телевизору, даже когда не играла в туре. Она прекрасная теннисистка. Азаренко здорово выступила на US Open. Перед матчем мне было немного страшно. Но мне удалось хорошо начать игру. Я довольна тем, как провела этот поединок", — цитирует Шмидлову официальный сайт тура.
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