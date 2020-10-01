Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Анна Шмидлова: перед матчем с Азаренко мне было немного страшно

Анна Шмидлова: перед матчем с Азаренко мне было немного страшно
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Словацкая теннисистка Анна Шмидлова поделилась впечатлениями от выхода в третий круг «Ролан Гаррос». Во втором раунде она победила представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 6:2, 6:2.

«Я невероятно рада, потому что это мой любимый турнир „Большого шлема“ и вообще любимый турнир в году. Я всегда хорошо играю здесь. У меня было много шансов в последние пару лет, были матчболы, но я не смогла их реализовать.

Я всегда знала, что однажды всё получится. Я рада выходу в третий круг, очень рада. Особенно приятно, что я победила такую великолепную теннисистку. Я раньше никогда с Викой не встречалась. Я много раз смотрела её матчи по телевизору, даже когда не играла в туре. Она прекрасная теннисистка. Азаренко здорово выступила на US Open. Перед матчем мне было немного страшно. Но мне удалось хорошо начать игру. Я довольна тем, как провела этот поединок", — цитирует Шмидлову официальный сайт тура.

Виктория Азаренко неожиданно проиграла во втором круге «Ролан Гаррос»
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020