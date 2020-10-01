Виктория Азаренко отреагировала на вылет с «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 10-м номером, прокомментировала вылет из турнира во втором круге. Бывшая первая ракетка мира проиграла представительнице Словакии Анне Шмидловой со счётом 2:6, 2:6.

«Урок, который мне нужно извлечь, заключается в том, что иногда, когда у меня что-то не получается, то это просто не моё время. Мне нужно было больше адаптироваться, а не пытаться менять игру уже в самой концовке.

Я старалась делать разные вещи на корте, пробовала различные варианты, но ничего не получалось. У меня просто ничего не работало. Мне нужно было и в такой ситуации искать путь к победе, но не вышло", — приводит слова Азаренко официальный сайт WTA-тура.