Доминик Тим: я немного испортил для себя третий сет
Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на Открытом чемпионате Франции под третьим номером, поделился впечатлениями от выхода в третий круг. Во втором раунде действующий чемпион US Open обыграл представителя США Джека Сока со счётом 6:1, 6:3, 7:6 (8:6).
«Я очень рад. Я немного испортил для себя третий сет, так как вёл 4:3 и 40:15, но в итоге всё дошло до тай-брейка. Джек играл очень хорошо, особенно во втором и третьем сетах. Мне повезло отыграть три сетбола на тай-брейке», — приводит слова Тима официальный сайт тура.
За выход в четвёртый круг соревнований в Париже Тим поспорит с норвежцем Каспером Руудом. В 2019 году Доминик дошёл до финала «Ролан Гаррос», где проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.
Тим не испытал проблем в матче второго круга «Ролан Гаррос» с Соком
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