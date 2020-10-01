«Называть меня обманщиком — мерзко». Судье пришлось разнимать Эванса и Мидделкопа на «РГ»

Британец Даниэль Эванс вышел из себя в ходе матча «Ролан Гаррос» в парном разряде. В стартовом раунде Эванс в паре с поляком Хубертом Хуркачем встречался с бразильцем Марсело Демолинером и представителем Нидерландов Матве Мидделкопом.
В одном из розыгрышей третьего сета Марсело и Матве громко заявили, что мяч попал в Эванса, а не в его ракетку, и они заслуживают очка в розыгрыше. Британец опроверг слова соперников, а после очередного выкрика Матве в ярости бросился к сетке к ним. Хуркач пытался удержать партнёра, но тот убрал его руку. Судье на вышке пришлось спуститься на корт, чтобы разнимать игроков.
Мидделкоп сказал Эвансу: «Не веди себя как ребёнок. Это просто смешно».
«Они обвинили меня в том, что мяч попал в меня. Я так не думаю. В другом эпизоде Мидделкоп не поверил, когда я указал на отметку на корте. Называть меня обманщиком — это мерзко. Именно поэтому я ему ответил. Думаю, они просто были в отчаянии. Я разозлился. Это нормально. Теперь у Мидделкопа будет много времени, чтобы подумать об этом. Он не сыграет ещё несколько недель. Бедный ребёнок», — цитирует Эванса Fox Sports Australia.
Эванс и Хуркач одержали победу в трёх сетах.
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