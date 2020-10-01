Мартина Навратилова — о скандальном моменте с Лаурой Зигемунд: это было ужасно

18-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова отреагировала на скандальный эпизод в матче первого круга Открытого чемпионата Франции между немкой Лаурой Зигемунд и хозяйкой кортов Кристиной Младенович.

Кристина вела 5:1 в первом сете и на первом сетболе должна была выиграть очко, но судья на вышке Ева Асдераки не заметила двойной отскок мяча на половине Зигемунд. При этом сама Лаура ничего говорить не стала. После этого француженка не реализовала ещё 6 сетболов и в итоге проиграла партию — 5:7. Второй сет также остался за немкой — 6:3.

«Это было ужасно. Судья, которая обычно работает прекрасно, пропустила этот момент. В прежние времена мы сами бы во всём признались, но времена изменились. Зигемунд точно знала, что там был второй отскок. Это изменило ход матча, и Младенович это знала. Очень жаль», — написала Навратилова в своём «твиттере».