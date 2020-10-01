Александр Зверев — о выходе в 3-й круг «Ролан Гаррос»: я не был лучшим игроком на корте
Немецкий теннисист Александр Зверев поделился впечатлениями от выхода в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго раунда шестой номер посева нанёс поражение французу Пьеру-Югу Эрберу со счётом 2:6, 6:4, 7:6 (7:5), 4:6, 6:4.
«Я нахожусь в хорошей физической форме. Иногда я просто нахожу путь к победе, как в этом матче. Я не был лучшим игроком на корте. Я не делал ничего лучше, чем соперник. Но я сумел найти путь к победе, а это самое важное. Перед этим я проиграл свой самый важный пятисетовый матч в карьере. Я был расстроен, но сейчас всё нормально», — приводит слова Зверева Reuters.
В сентябре Александр дошёл до финала Открытого чемпионата США, где в пяти партиях проиграл австрийцу Доминику Тиму.
Зверев в тяжелейшем пятисетовом матче обыграл Эрбера и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
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