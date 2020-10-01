Имер, проигравший Джоковичу на «Ролан Гаррос», сравнил Новака со змеёй

Шведский теннисист Микаэль Имер поделился впечатлениями от поражения в матче первого круга Открытого чемпионата Франции с представителем Сербии Новаком Джоковичем со счётом 0:6, 2:6, 3:6.

«Матч был похож на то, как змея убивает свою жертву. Я чувствовал, что меня душат», — приводит слова Имера AFP.

За выход в третий круг соревнований в Париже 17-кратный победитель турниров «Большого шлема» поспорит с литовцем Ричардасом Беранкисом. Встреча состоится сегодня, 1 октября. Начало запланировано на 15:00 мск.

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он победил австрийца Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.