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Рафаэль Надаль отреагировал на новость о снятии Серены Уильямс с «Ролан Гаррос»

Рафаэль Надаль отреагировал на новость о снятии Серены Уильямс с «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

19-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль прокомментировал решение американки Серены Уильямс сняться с Открытого чемпионата Франции из-за травмы ахиллова сухожилия.

«Мне не нравится говорить о вещах, о которых я не так много знаю. Не хотелось бы спекулировать на теме серьёзности её травмы. Конечно, это грустная новость для „Ролан Гаррос“ и тенниса. Я желаю Серене скорейшего и успешного восстановления. Возвращение всегда даётся нелегко, особенно, когда ты становишься старше. Это становится большим испытанием. Но Серена всегда проявляла страсть к теннису. Надеюсь, через пару месяцев с ней всё будет в порядке», — цитирует Надаля Tennis World USA.

30 сентября в матче второго круга Уильямс должна была сыграть с представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой.

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Серена Уильямс не вышла на матч 2-го круга «Ролан Гаррос». Американка снялась с турнира, как и два года назад перед поединком с Шараповой.
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