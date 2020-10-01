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Дарья Касаткина уступила Арине Соболенко на «Ролан Гаррос», проиграв второй сет 0:6

Дарья Касаткина уступила Арине Соболенко на «Ролан Гаррос», проиграв второй сет 0:6
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции, проиграв представительнице Беларуси Арине Соболенко (8) со счётом 6:7 (6:8), 0:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.

Касаткина ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 3 двойные ошибки и 7 брейков.

За выход в четвёртый круг Соболенко поспорит с победительницей матча Нао Хибино (Япония) — Онс Жабер (Тунис, 30).

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В этом году Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
01 октября 2020, четверг. 13:45 МСК
Арина Соболенко
12
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6  
6 6 		0  
         
Дарья Касаткина
71
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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