Дарья Касаткина уступила Арине Соболенко на «Ролан Гаррос», проиграв второй сет 0:6
Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции, проиграв представительнице Беларуси Арине Соболенко (8) со счётом 6:7 (6:8), 0:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.
Касаткина ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 3 двойные ошибки и 7 брейков.
За выход в четвёртый круг Соболенко поспорит с победительницей матча Нао Хибино (Япония) — Онс Жабер (Тунис, 30).
В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В этом году Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.
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