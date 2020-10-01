Елена Остапенко отреагировала на победу над Каролиной Плишковой на «Ролан Гаррос»
Латвийская теннисистка Елена Остапенко прокомментировала победу в матче с чешкой Каролиной Плишковой во втором круге Открытого чемпионата Франции со счётом 6:4, 6:2.
«В начале матча мне пришлось нелегко. Ещё перед игрой я знала, что нужно хорошо подавать. Мне следовало действовать агрессивно, когда была такая возможность, и допускать поменьше ошибок, учитывая, что Каролина — вторая сеяная и великолепная теннисистка. Чтобы победить её, мне нужно было показать свой лучший теннис.
Здорово, что на трибунах были зрители. Конечно, ощущения были не такие, как в финале, но всё равно я очень благодарна. С этим турниром у меня связаны прекрасные воспоминания. Может быть, атмосфера помогает мне играть лучше", — цитирует Остапенко Ubitennis.
Каролина Плишкова прокомментировала поражение от Елены Остапенко на «Ролан Гаррос»
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