Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Елена Остапенко отреагировала на победу над Каролиной Плишковой на «Ролан Гаррос»

Елена Остапенко отреагировала на победу над Каролиной Плишковой на «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Латвийская теннисистка Елена Остапенко прокомментировала победу в матче с чешкой Каролиной Плишковой во втором круге Открытого чемпионата Франции со счётом 6:4, 6:2.

«В начале матча мне пришлось нелегко. Ещё перед игрой я знала, что нужно хорошо подавать. Мне следовало действовать агрессивно, когда была такая возможность, и допускать поменьше ошибок, учитывая, что Каролина — вторая сеяная и великолепная теннисистка. Чтобы победить её, мне нужно было показать свой лучший теннис.

Здорово, что на трибунах были зрители. Конечно, ощущения были не такие, как в финале, но всё равно я очень благодарна. С этим турниром у меня связаны прекрасные воспоминания. Может быть, атмосфера помогает мне играть лучше", — цитирует Остапенко Ubitennis.

Каролина Плишкова прокомментировала поражение от Елены Остапенко на «Ролан Гаррос»
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020