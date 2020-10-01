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Чемпионка Australian Open Кенин одержала волевую победу во втором круге «Ролан Гаррос»

Чемпионка Australian Open Кенин одержала волевую победу во втором круге «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Американская теннисистка Софья Кенин, посеянная на Открытом чемпионате Франции под четвёртым номером, пробилась в третий круг, обыграв представительницу Румынии Ану Богдан со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 50 минут.

Софья, являющаяся действующей чемпионкой Australian Open, ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в четвёртый круг Кенин поспорит с победительницей матча Ирина Бара (Румыния) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия).

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В этом году Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
01 октября 2020, четверг. 13:35 МСК
Ана Богдан
93
Румыния
Ана Богдан
А. Богдан
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 2
3 		6 6
         
Софья Кенин
6
США
Софья Кенин
С. Кенин
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