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Джокович разгромил Беранкиса и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Джокович разгромил Беранкиса и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Первая ракетка мира Новак Джокович уверенно вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго круга соревнований серб со счётом 6:1, 6:2, 6:2 обыграл представителя Литвы Ричардаса Беранкиса.

Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты. Первая ракетка мира 10 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 7. На счету его соперника 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2 имевшихся.

За выход в четвёртый круг Джокович поспорит с победителем пары Даниэль-Элаи Галан (Колумбия) — Теннис Сандгрен (США).

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
01 октября 2020, четверг. 15:45 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
1 		2 2    
             
Ричардас Беранкис
66
Литва
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