«Когда на грунте введут Hawk-Eye?» Шаповалов возмутился ошибкой судьи в его матче «РГ»

Канадский теннисист Денис Шаповалов остался недоволен действиями судей в матче второго круга «Ролан Гаррос», в котором он уступил испанцу Роберто Карбальесу-Баэне со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 3:6, 6:3, 6:8.



Канадец дважды не смог подать на матч. В первом случае, при счёте 5:4, 30:15 в пятом сете, мяч после удара Карбальеса-Баэны не попал в корт, однако судьи посчитали, что он задел линию. Таким образом, счёт вместо 40:15 (и двух матчболов у Шаполовалова) стал 30:30. Этот гейм Денис проиграл.



«Когда же мы уже получим систему Hawk-Eye на грунте», — написал канадец на своей странице в «Твиттере», прикрепив скриншот из матча.

Следующим соперником Карбальеса-Баэны станет представитель Болгарии Григор Димитров.



Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.