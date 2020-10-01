Рублёв вышел в третий круг «Ролан Гаррос», где сыграет с Андерсоном

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго раунда россиянин со счётом 7:5, 6:1, 3:6, 6:1 обыграл представителя Испании Алехандро Давидовича Фокина.
Продолжительность противостояния составила 2 часа 13 минут. Рублёв 12 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 7 брейков из 14. На счету его соперника 3 эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
За выход в четвёртый круг Рублёв поспорит с южноафриканцем Кевином Андерсоном, который в параллельном матче обыграл серба Душана Лайовича — 6:2, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3.
Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.
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