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Рублёв вышел в третий круг «Ролан Гаррос», где сыграет с Андерсоном

Рублёв вышел в третий круг «Ролан Гаррос», где сыграет с Андерсоном
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго раунда россиянин со счётом 7:5, 6:1, 3:6, 6:1 обыграл представителя Испании Алехандро Давидовича Фокина.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 13 минут. Рублёв 12 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 7 брейков из 14. На счету его соперника 3 эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

За выход в четвёртый круг Рублёв поспорит с южноафриканцем Кевином Андерсоном, который в параллельном матче обыграл серба Душана Лайовича — 6:2, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3.

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
01 октября 2020, четверг. 18:50 МСК
Алехандро Давидович Фокина
70
Испания
Алехандро Давидович Фокина
А. Давидович Фокина
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		1 6 1  
7 		6 3 6  
             
Андрей Рублёв
12
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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