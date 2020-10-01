Ферро обыграла Рыбакину и вышла в 3-й круг «Ролан Гаррос». Это её 17-я победа подряд

Французская теннисистка Фиона Ферро стала очередной участницей третьего раунда Открытого чемпионата Франции. В трёх партиях она одержала победу над 18-й ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной — 6:3, 4:6, 6:2.



Продолжительность матча составила 2 часа 4 минуты. Ферро выполнила 2 эйса, 2 двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 15. На счету Рыбакиной 2 эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков.



У Ферро это уже 17-я победа подряд. В последний раз 23-летняя француженка проигрывала в феврале на соревнованиях в Санкт-Петербурге. Со счётом 3:6, 4:6 она уступила Рыбакиной.



Следующей соперницей Ферро на кортах Парижа станет румынка Патриция-Мария Циг.



Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

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