Ферро обыграла Рыбакину и вышла в 3-й круг «Ролан Гаррос». Это её 17-я победа подряд

Французская теннисистка Фиона Ферро стала очередной участницей третьего раунда Открытого чемпионата Франции. В трёх партиях она одержала победу над 18-й ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной — 6:3, 4:6, 6:2.
Продолжительность матча составила 2 часа 4 минуты. Ферро выполнила 2 эйса, 2 двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 15. На счету Рыбакиной 2 эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков.
У Ферро это уже 17-я победа подряд. В последний раз 23-летняя француженка проигрывала в феврале на соревнованиях в Санкт-Петербурге. Со счётом 3:6, 4:6 она уступила Рыбакиной.
Следующей соперницей Ферро на кортах Парижа станет румынка Патриция-Мария Циг.
Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.
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