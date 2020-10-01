Калинская и Путинцева проиграли действующим чемпионкам на старте парного «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анна Калинская и представительница Казахстана Юлия Путинцева не сумели пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде. На старте соревнований они уступили француженке Кристине Младенович и представительнице Венгрии Тиме Бабош — 0:6, 4:6.
Продолжительность противостояния составила 56 минут. Калинская и Путинцева ни разу не подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 2 брейк-пойнта из 3. На счету их соперниц 1 эйс, 2 двойные ошибки и 6 брейков.
За выход в третий раунд «Ролан Гаррос» Младенович и Бабош, посеяные под вторым номером, поспорят с американкой Кейтлин Кристиан и теннисисткой из Мексики Джулианой Олмос.
Напомним, Бабош и Младенович являются действующими победительницами соревнований.
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