Калинская и Путинцева проиграли действующим чемпионкам на старте парного «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анна Калинская и представительница Казахстана Юлия Путинцева не сумели пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде. На старте соревнований они уступили француженке Кристине Младенович и представительнице Венгрии Тиме Бабош — 0:6, 4:6.



Продолжительность противостояния составила 56 минут. Калинская и Путинцева ни разу не подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 2 брейк-пойнта из 3. На счету их соперниц 1 эйс, 2 двойные ошибки и 6 брейков.



За выход в третий раунд «Ролан Гаррос» Младенович и Бабош, посеяные под вторым номером, поспорят с американкой Кейтлин Кристиан и теннисисткой из Мексики Джулианой Олмос.



Напомним, Бабош и Младенович являются действующими победительницами соревнований.