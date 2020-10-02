Джокович — о 70-й победе на «РГ»: моё настроение на корте не зависит от каких-то рекордов

Серб Новак Джокович отреагировал на очередное достижение в своём исполнении — после победы над литовцем Ричардасом Беранкисом в матче второго круга «Ролан Гаррос» он сравнялся с Роджером Федерером по количеству успешных матчей на кортах Открытого чемпионата Франции.

Также он стал вторым теннисистом в истории, которому удалось выиграть минимум по 70 раз на каждом из турниров «Большого шлема». Первым также стал швейцарец Роджер Федерер.



«Безусловно, такое количество побед на каждом из турниров „Большого шлема“ — это большое достижение. И да, это придаёт мне гордости и радости. Я всегда нацелен на то, чтобы показать свой лучший теннис именно на мэйджорах. Думаю, у Надаля и Федерера всегда аналогичный настрой на эти турниры.



Да, статистика крутая, но моё настроение на корте не зависит от того, побил ли я какой-то рекорд», — цитирует Джоковича официальный сайт «Ролан Гаррос».