Джокович — о 70-й победе на «РГ»: моё настроение на корте не зависит от каких-то рекордов

Серб Новак Джокович отреагировал на очередное достижение в своём исполнении — после победы над литовцем Ричардасом Беранкисом в матче второго круга «Ролан Гаррос» он сравнялся с Роджером Федерером по количеству успешных матчей на кортах Открытого чемпионата Франции.
Также он стал вторым теннисистом в истории, которому удалось выиграть минимум по 70 раз на каждом из турниров «Большого шлема». Первым также стал швейцарец Роджер Федерер.
«Безусловно, такое количество побед на каждом из турниров „Большого шлема“ — это большое достижение. И да, это придаёт мне гордости и радости. Я всегда нацелен на то, чтобы показать свой лучший теннис именно на мэйджорах. Думаю, у Надаля и Федерера всегда аналогичный настрой на эти турниры.
Да, статистика крутая, но моё настроение на корте не зависит от того, побил ли я какой-то рекорд», — цитирует Джоковича официальный сайт «Ролан Гаррос».
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