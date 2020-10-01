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Немец Альтмайер заработал на «Ролан Гаррос" — 2020 больше, чем за всю карьеру

Немец Альтмайер заработал на «Ролан Гаррос" — 2020 больше, чем за всю карьеру
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Немецкий теннисист Даниэль Альтмайер, пробившийся в третий круг Открытого чемпионата Франции, гарантированно пополнит банковский счёт на € 126 тыс. 22-летний теннисист ранее не выступал в основных сетках ТБШ.

Призовые Даниэля за два матча основной сетки грунтового мэйджора (победы над Фелисьяно Лопесом и Яном-Леннардом Штруффом) превышают призовые Альтмайера за всю его профессиональную карьеру: за 295 проведённых матчей он заработал € 123 642.

За выход в четвёртый раунд «Ролан Гаррос» Альтмайер поспорит с седьмой ракеткой соревнований из Италии Маттео Берреттини.

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
28 сентября 2020, понедельник. 21:15 МСК
Даниэль Альтмайер
186
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 6    
6 1 		4 4    
             
Фелисьяно Лопес
57
Испания
Фелисьяно Лопес
Ф. Лопес
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
01 октября 2020, четверг. 13:40 МСК
Ян-Леннард Штруфф
32
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 4 3    
6 		7 7 6    
             
Даниэль Альтмайер
186
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
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