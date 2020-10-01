Немец Альтмайер заработал на «Ролан Гаррос" — 2020 больше, чем за всю карьеру

Немецкий теннисист Даниэль Альтмайер, пробившийся в третий круг Открытого чемпионата Франции, гарантированно пополнит банковский счёт на € 126 тыс. 22-летний теннисист ранее не выступал в основных сетках ТБШ.



Призовые Даниэля за два матча основной сетки грунтового мэйджора (победы над Фелисьяно Лопесом и Яном-Леннардом Штруффом) превышают призовые Альтмайера за всю его профессиональную карьеру: за 295 проведённых матчей он заработал € 123 642.



За выход в четвёртый раунд «Ролан Гаррос» Альтмайер поспорит с седьмой ракеткой соревнований из Италии Маттео Берреттини.



Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.