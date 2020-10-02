«Я просто хотел, чтобы Ник вёл себя вежливее». Хачанов рассказал о конфликте с Кирьосом
Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал перепалку с австралийцем Ником Кирьосом, которую они устроили в «Твиттере».
«Как я неоднократно говорил ранее, у меня нет никаких проблем с Ником — я его уважаю. Да, иногда он ведёт себя таким образом и я не знаю, почему. Лучше спросить об этом его, а не меня. Что касается последнего эпизода, то я просто хотел, чтобы он вёл себя вежливее. Поэтому я и пытался объяснить своё мнение.
Меня воспитали таким образом, что нужно уважать всех — и людей из прошлого поколения, и тех, кто стоит в рейтинге ниже тебя самого. Конечно, я бы хотел, чтобы все люди вели себя таким образом, но, видимо, все люди разные», — цитирует Хачанова журналист Джонатан Пинфилд на своей странице в «Твиттере».
Хачанов – Кирьосу: прежде чем говорить о моём интеллекте, прочти хотя бы парочку книг
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