Циципас: рад, что после тяжелейшего матча в первом круге, сегодня я победил в трёх сетах

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал выход в третий круг Открытого чемпионата Франции. Со счётом 6:1, 6:4, 6:2 он обыграл представителя Уругвая Пабло Куэваса.



«Я очень доволен своей игрой. Думаю, мой агрессивный стиль и готовность к матчу сегодня играли определяющую роль с самого начала игры. Я вышел на корт, зная, что мне придется столкнуться с сильным соперником — думаю, это помогло мне показать себя на 100 %.



В целом, я бы оценил свою игру на очень хорошем уровне. Рад, что после такого тяжелейшего матча в первом круге, сегодня я выиграл в трёх партиях», — цитирует Циципаса официальный сайт соревнований.



Напомним, в первом круге «Ролан Гаррос» Циципас в пяти партиях обыграл испанца Хауме Мунара — греку впервые в карьере удалось выиграть матч со счёта 0:2 по сетам.



За выход в четвёртый круг Циципас поспорит со словенцем Аляжем Бедене.



Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

Рублёв и Циципас впервые в карьере отыгрались с 0:2 по сетам