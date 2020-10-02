Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Циципас: рад, что после тяжелейшего матча в первом круге, сегодня я победил в трёх сетах

Циципас: рад, что после тяжелейшего матча в первом круге, сегодня я победил в трёх сетах
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал выход в третий круг Открытого чемпионата Франции. Со счётом 6:1, 6:4, 6:2 он обыграл представителя Уругвая Пабло Куэваса.

«Я очень доволен своей игрой. Думаю, мой агрессивный стиль и готовность к матчу сегодня играли определяющую роль с самого начала игры. Я вышел на корт, зная, что мне придется столкнуться с сильным соперником — думаю, это помогло мне показать себя на 100 %.

В целом, я бы оценил свою игру на очень хорошем уровне. Рад, что после такого тяжелейшего матча в первом круге, сегодня я выиграл в трёх партиях», — цитирует Циципаса официальный сайт соревнований.

Напомним, в первом круге «Ролан Гаррос» Циципас в пяти партиях обыграл испанца Хауме Мунара — греку впервые в карьере удалось выиграть матч со счёта 0:2 по сетам.

За выход в четвёртый круг Циципас поспорит со словенцем Аляжем Бедене.

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

Рублёв и Циципас впервые в карьере отыгрались с 0:2 по сетам
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020