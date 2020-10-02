Андрей Рублёв лидирует по количеству эйсов на «Ролан Гаррос» — 2020

Россиянин Андрей Рублёв стал лидером по количеству выполненных подач навылет на Открытом чемпионате Франции — 2020. В двух матчах он выполнил 35 эйсов (23 с Сэмом Куэрри и 12 с Алехандро Давидовичем Фокина).
Вторым по данному показателю идёт американец Тейлор Фритц (30 эйсов), третьим — Кевин Андерсон (20 эйсов). Все три теннисиста пробились в третий раунд грунтовых соревнований.
В женской части сетки больше всех подач навылет выполняет чешка Петра Квитова — 12 эйсов за два матча. Второе и третье места делят Серена Уильямс (11 эйсов за один матч) и Паула Бадоса (11 эйсов за две игры в Париже).
Хуже всего подачи выполняют канадец Денис Шаповалов (19 двойных ошибок) и Кори Гауфф из США (31 двойная за два матча). Оба теннисиста покинули розыгрыш турнира в одиночном разряде.
Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.
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- 1 октября 2020
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