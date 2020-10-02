Впервые за 35 лет в 3-м круге «Ролан Гаррос» сыграют 9 теннисистов, не входящих в топ-100

В третий круг Открытого чемпионата Франции вышли сразу 9 теннисистов, не входящих в топ-100 рейтинга АТР. На «Ролан Гаррос» такое случилось впервые с 1985 года, сообщает пресс-служба ATP. А последний раз 9 игроков не из топ-100 попадали в третий круг на турнире «Большого шлема» в 1994 году (Уимблдон).

На выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» претендуют испанцы Роберто Карбальес-Баэна (101-я ракетка мира) и Педро Мартинес-Портеро (105-я), словак Норберт Гомбош (106-я), итальянец Марко Чеккинато (110-я), южноафриканец Кевин Андерсон (118-я), колумбиец Даниэль-Элаи Галан (153-я), немец Даниэль Альтмайер (186-я), американец Себастьян Корда (213-я) и француз Хьюго Гастон (239-я).

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он победил австрийца Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.