Впервые в Открытой эре 5 итальянских теннисистов вышли в третий круг ТБШ

В третий круг Открытого чемпионата Франции вышли сразу пять представителей Италии. Официальный сайт ATP сообщает, что такое на турнирах «Большого шлема» случилось впервые в Открытой эре.
Борьбу на «Ролан Гаррос» продолжают Маттео Берреттини, Лоренцо Сонего, Янник Синнер, Стефано Травалья и Марко Чеккинато.
В третьем раунде Берретини (7) сыграет с немцем Даниэлем Альтмайером (Q), Сонего — с американцем Тейлором Фритцем (27), Травалья — с испанцем Рафаэлем Надалем (2), Чеккинато — с немцем Александром Зверевым (6). Соперником Синнера будет аргентинец Федерико Кория.
Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он победил австрийца Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
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