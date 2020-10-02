Тони Надаль: Рафе было гораздо сложнее готовиться к матчам с Джоковичем, чем с Федерером

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля, признался, что его племяннику сложнее готовиться к играм с сербом Новаком Джоковичем, чем со швейцарцем Роджером Федерером.

«Рафе было гораздо сложнее готовиться к матчам с Джоковичем, чем с Федерером. На игры с Роджером у нас был план. Мы знали, что Рафа должен оказывать давление с бэкхенда. Тогда шансы на победу возрастали.

С Новаком же ты никогда не знаешь, что нужно делать. Нужно просто играть мощно", — цитирует Тони Надаля Tennis Head.

Тони также вспомнил, как Рафаэль попросил его совета по тактике на матч с Новаком на US Open 2013 года.

«Я сказал, что нужно мощно бить по центру. Я говорил Рафе, что ему не нужно слишком много двигаться, потому что тогда Джокович будет стараться искать линии. Рядом со мной сидел Карлос Коста, и я сказал ему, что нам нужно пойти в церковь помолиться», — сказал Тони.