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Тони Надаль: Рафе было гораздо сложнее готовиться к матчам с Джоковичем, чем с Федерером

Тони Надаль: Рафе было гораздо сложнее готовиться к матчам с Джоковичем, чем с Федерером
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля, признался, что его племяннику сложнее готовиться к играм с сербом Новаком Джоковичем, чем со швейцарцем Роджером Федерером.

«Рафе было гораздо сложнее готовиться к матчам с Джоковичем, чем с Федерером. На игры с Роджером у нас был план. Мы знали, что Рафа должен оказывать давление с бэкхенда. Тогда шансы на победу возрастали.

С Новаком же ты никогда не знаешь, что нужно делать. Нужно просто играть мощно", — цитирует Тони Надаля Tennis Head.

Тони также вспомнил, как Рафаэль попросил его совета по тактике на матч с Новаком на US Open 2013 года.

«Я сказал, что нужно мощно бить по центру. Я говорил Рафе, что ему не нужно слишком много двигаться, потому что тогда Джокович будет стараться искать линии. Рядом со мной сидел Карлос Коста, и я сказал ему, что нам нужно пойти в церковь помолиться», — сказал Тони.

Жабер — об условиях на «РГ»: если Надаль не жалуется, то кто я такая, чтобы жаловаться?
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