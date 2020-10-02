Новак Джокович отреагировал на слова Рафаэля Надаля о подаче с руки

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал слова испанца Рафаэля Надаля о подачах с руки. В матче второго круга «Ролан Гаррос» такой приём выполнил соперник Надаля американец Маккензи Макдональд. После игры испанец сказал: «Это не неуважение к сопернику, это просто часть игры. Это просто тактика. Если ты выиграешь очко таким образом, это хорошая тактика. Если проиграешь — плохая».

«Я видел, что Надаль сказал по этому поводу. Я согласен с ним на 100%. Я не хочу повторять его заявление. Если вы его видели, то я согласен с каждым словом», — приводит слова Джоковича Tennis Head.

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он победил австрийца Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.