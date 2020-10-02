Григор Димитров — журналисту, задавшему вопрос о Марии Шараповой: завидуйте дальше

На пресс-конференции после матча второго круга Открытого чемпионата Франции журналист задал вопрос болгарину Григору Димитрову о его бывшей девушке — россиянке Марии Шараповой.

«Вопрос не по теме, но, надеюсь, вы ответите. У вас ещё остались какие-то контакты с Марией Шараповой? Я знаю, что вы пошли разными путями, но я всегда вам немного завидовал», — приводит слова журналиста Fox Sports Australia.

Григор с улыбкой на лице ответил: «Завидуйте дальше».

В настоящее время Мария состоит в отношениях с британским бизнесменом Алексом Гилксом. Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Шарапова завершила карьеру в феврале 2020 года.

Димитров в третьем круге «Ролан Гаррос» сыграет с испанцем Роберто Карбальес-Баэной.