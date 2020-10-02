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Екатерина Александрова проиграла Элине Свитолиной в третьем круге «Ролан Гаррос»

Екатерина Александрова проиграла Элине Свитолиной в третьем круге «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 27-м номером, не смогла пробиться в четвёртый круг, проиграв представительнице Украины Элине Свитолиной (3) со счётом 4:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут.

Екатерина трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 6 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Свитолина поспорит с победительницей матча Каролин Гарсия (Франция) — Элисе Мертенс (Бельгия, 16).

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
02 октября 2020, пятница. 12:20 МСК
Элина Свитолина
5
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
4 		5  
         
Екатерина Александрова
31
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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