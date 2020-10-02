Екатерина Александрова проиграла Элине Свитолиной в третьем круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 27-м номером, не смогла пробиться в четвёртый круг, проиграв представительнице Украины Элине Свитолиной (3) со счётом 4:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут.



Екатерина трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 6 двойных ошибок и 3 брейка.



За выход в четвертьфинал Свитолина поспорит с победительницей матча Каролин Гарсия (Франция) — Элисе Мертенс (Бельгия, 16).



В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3.