Рууд — судье: я 15 лет играю в теннис! Думаете, я не знаю, как выглядит след от мяча?
Норвежский теннисист Каспер Рууд, посеянный на Открытом чемпионате Франции под 28-м номером, в начале второго сета матча с австрийцем Домиником Тимом (3) выразил недовольство решением арбитра на вышке. Мяч после удара Тима попал в аут, о чём сразу же сказал норвежец и показал отметку на корте. Однако судья, спустившись с вышки, указал на совершенно другую отметку, при этом засчитав очко Доминику.
Каспер вступил в спор с судьёй: «Вы думаете, я показал не ту отметку? Это именно та отметка. Я 15 лет играю в теннис! Думаете, я не знаю, как выглядит след от мяча?»
В итоге Тим одержал победу со счётом 6:4, 6:3, 6:1. За выход в четвертьфинал Доминик поспорит с победителем поединка Стэн Вавринка (Швейцария, 16) — Хьюго Гастон (Франция, WC).
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