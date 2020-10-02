Рууд — судье: я 15 лет играю в теннис! Думаете, я не знаю, как выглядит след от мяча?

Норвежский теннисист Каспер Рууд, посеянный на Открытом чемпионате Франции под 28-м номером, в начале второго сета матча с австрийцем Домиником Тимом (3) выразил недовольство решением арбитра на вышке. Мяч после удара Тима попал в аут, о чём сразу же сказал норвежец и показал отметку на корте. Однако судья, спустившись с вышки, указал на совершенно другую отметку, при этом засчитав очко Доминику.

Каспер вступил в спор с судьёй: «Вы думаете, я показал не ту отметку? Это именно та отметка. Я 15 лет играю в теннис! Думаете, я не знаю, как выглядит след от мяча?»

В итоге Тим одержал победу со счётом 6:4, 6:3, 6:1. За выход в четвертьфинал Доминик поспорит с победителем поединка Стэн Вавринка (Швейцария, 16) — Хьюго Гастон (Франция, WC).