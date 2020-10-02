Симона Халеп разгромила Аманду Анисимову на «Ролан Гаррос», выиграв 17-й матч подряд

Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная на Открытом чемпионате Франции под первым номером, вышла в четвёртый круг, разгромив представительницу США Аманду Анисимову (25) со счётом 6:0, 6:1. Продолжительность противостояния составила 55 минут.

Бывшая первая ракетка мира трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни одного брейка. Для Симоны эта победа стала 17-й подряд.

За выход в четвертьфинал Халеп поспорит с Игой Свёнтек из Польши.

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В этом году Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.