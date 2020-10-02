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Симона Халеп разгромила Аманду Анисимову на «Ролан Гаррос», выиграв 17-й матч подряд

Симона Халеп разгромила Аманду Анисимову на «Ролан Гаррос», выиграв 17-й матч подряд
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная на Открытом чемпионате Франции под первым номером, вышла в четвёртый круг, разгромив представительницу США Аманду Анисимову (25) со счётом 6:0, 6:1. Продолжительность противостояния составила 55 минут.

Бывшая первая ракетка мира трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни одного брейка. Для Симоны эта победа стала 17-й подряд.

За выход в четвертьфинал Халеп поспорит с Игой Свёнтек из Польши.

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В этом году Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
02 октября 2020, пятница. 14:50 МСК
Симона Халеп
2
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		1  
         
Аманда Анисимова
29
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
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