Доминик Тим во второй раз в карьере продлил победную серию до 10 матчей

Австрийский теннисист Доминик Тим продлил беспроигрышную серию до 10 матчей, обыграв в матче третьего круга "Ролан Гаррос" представителя Норвегии Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:3, 6:1.

Победная серия австрийца началась в первом круге Открытого чемпионата США, где Тиму удалось добраться до финала и завоевать первый в карьере «Большой шлем».

Впервые такую беспроигрышную серию австриец провёл в 2018 году, когда после победы на турнире в Лионе (Франция) он добрался до финала «Ролан Гаррос».

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции Тим поспорит с победителем поединка Стэн Вавринка (Швейцария) — Хьюго Гастон (Франция).

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль.