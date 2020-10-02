Доминик Тим во второй раз в карьере продлил победную серию до 10 матчей
Австрийский теннисист Доминик Тим продлил беспроигрышную серию до 10 матчей, обыграв в матче третьего круга "Ролан Гаррос" представителя Норвегии Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:3, 6:1.
Победная серия австрийца началась в первом круге Открытого чемпионата США, где Тиму удалось добраться до финала и завоевать первый в карьере «Большой шлем».
Впервые такую беспроигрышную серию австриец провёл в 2018 году, когда после победы на турнире в Лионе (Франция) он добрался до финала «Ролан Гаррос».
За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции Тим поспорит с победителем поединка Стэн Вавринка (Швейцария) — Хьюго Гастон (Франция).
Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль.
Доминик Тим уверенно вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
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