Свитолина прокомментировала победу над Александровой в третьем круге «Ролан Гаррос»

Украинка Элина Свитолина прокомментировала победу над россиянкой Екатериной Александровой в третьем круге Открытого чемпионата Франции.

«Это был непростой матч. Выходя на корт, я знала, что она будет очень сильно бить по мячу и играть плоско, поэтому мне придётся приспособиться. Было очень важно не терять концентрации в каждом розыгрыше, пытаться копнуть поглубже и успевать за каждым мячом», — приводит слова Свитолиной пресс-служба WTA.

За выход в четвертьфинал Свитолина поспорит с француженкой Каролин Гарсией, которая обыграла Элисе Мертенс из Бельгии.

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3.