Свитолина прокомментировала победу над Александровой в третьем круге «Ролан Гаррос»
Украинка Элина Свитолина прокомментировала победу над россиянкой Екатериной Александровой в третьем круге Открытого чемпионата Франции.
«Это был непростой матч. Выходя на корт, я знала, что она будет очень сильно бить по мячу и играть плоско, поэтому мне придётся приспособиться. Было очень важно не терять концентрации в каждом розыгрыше, пытаться копнуть поглубже и успевать за каждым мячом», — приводит слова Свитолиной пресс-служба WTA.
За выход в четвертьфинал Свитолина поспорит с француженкой Каролин Гарсией, которая обыграла Элисе Мертенс из Бельгии.
В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3.
Екатерина Александрова проиграла Элине Свитолиной в третьем круге «Ролан Гаррос»
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