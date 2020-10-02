Корда стал первым за 18 лет игроком вне топ-200, вышедшим в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

213-я ракетка мира из США Себастьян Корда стал первым за 18 лет игроком вне топ-200 рейтинга ATP, которому удалось пробиться в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.

В прошлый раз это удалось сделать французу Арно ди Паскуале в 2002 году.

В третьем круге «Ролан Гаррос» Корда со счётом 6:4, 6:3, 6:1 обыграл Педро Мартинеса-Портеро. В четвёртом круге соревнований американец встретится с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) — Стефано Травалья (Италия).

Если французу Хьюго Гастону удастся обыграть швейцарца Стэна Вавринку, он повторит достижение Корды. На данный момент Гастон занимает 239-ю строчку рейтинга ATP.

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он победил Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.