Надаль вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», обыграв Травалью
Испанец Рафаэль Надаль вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. В третьем круге вторая ракетка мира со счётом 6:1, 6:4, 6:0 обыграл итальянца Стефано Травалью.
Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. Испанец дважды подал навылет, не совершил двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 7. На счету его соперника 1 эйс, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейка.
За выход в четвертьфинал Надаль поспорит с американцем Себастьяном Кордой, который со счётом 6:4, 6:3, 6:1 обыграл испанца Педро Мартинеса-Портеро.
Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Рафаэль Надаль является действующим чемпионом соревнований, в прошлогоднем финале он победил Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
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