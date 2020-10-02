Надаль вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», обыграв Травалью

Испанец Рафаэль Надаль вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. В третьем круге вторая ракетка мира со счётом 6:1, 6:4, 6:0 обыграл итальянца Стефано Травалью.

Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. Испанец дважды подал навылет, не совершил двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 7. На счету его соперника 1 эйс, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейка.

За выход в четвертьфинал Надаль поспорит с американцем Себастьяном Кордой, который со счётом 6:4, 6:3, 6:1 обыграл испанца Педро Мартинеса-Портеро.

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Рафаэль Надаль является действующим чемпионом соревнований, в прошлогоднем финале он победил Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.