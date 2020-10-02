Камельзон: Рублёв может ставить себе задачу выиграть «РГ». Не боги горшки обжигают
Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал успехи россиянина Андрея Рублёва на Открытом чемпионате Франции.
«Андрей сейчас здорово смотрится: скорость есть, есть эйсы, играет эмоционально. Он может ставить себе задачу максимальную — выиграть турнир. У меня были с ним такие беседы. Не боги горшки обжигают. А игра Надаля и Джоковича понятна, это выученный букварь. Мы про них всё знаем. Всё будет зависеть от исполнения», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Ариной Лавровой и Андреем Панковым.
Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он победил Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
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Обсуждаем с экспертами, как далеко могут пройти россияне Хачанов и Рублёв на Открытом чемпионате Франции.
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