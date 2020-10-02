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Корда рассказал, что назвал кота в честь Надаля. Испанец отреагировал

Корда рассказал, что назвал кота в честь Надаля. Испанец отреагировал
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Американец Себастьян Корда рассказал, что является большим фанатом испанца Рафаэля Надаля, с которым он встретится в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.

«Я назвал своего кота в его честь. Это объясняет, насколько я его обожаю», — сказал Корда.

«Что ж, это значит, что меня слишком часто показывали по телевизору. Я тоже был ребёнком и смотрел игры Пита Сампраса, Андре Агасси, Карлоса Мойи. Но есть один минус: это значит, что я уже не молод. Но я счастлив это слышать.

Знаю, что он отличный игрок. Он очень молод, у него полно сил. Думаю, его ждёт большое будущее, но надеюсь, что ещё не сейчас», — приводит реакцию Надаля журналист Хосе Моргадо на своей странице в «Твиттере».

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября.

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