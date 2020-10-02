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Синнер стал самым молодым игроком, прошедшим в 1/8 финала «Ролан Гаррос», за 14 лет

Синнер стал самым молодым игроком, прошедшим в 1/8 финала «Ролан Гаррос», за 14 лет
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Итальянец Янник Синнер стал самым молодым игроком, прошедшим в 1/8 финала «Ролан Гаррос», с 2006 года.

Тогда в четвёртый круг турнира удалось пробиться сербу Новаку Джоковичу. Ему было 19 лет и 11 дней. Возраст Синнера — 19 лет и 47 дней. Это шестой показатель в истории турнира. Самым молодым участником 1/8 финала «Ролан Гаррос» стал в 1998 году россиянин Марат Сафин (18 лет и 123 дня).

В третьем круге соревнований Синнер со счётом 6:3, 7:5, 7:5 обыграл аргентинца Федерико Корию. В следующем матче итальянцу предстоит встреча с победителем пары Александр Зверев (Германия) — Марко Чеккинато (Италия).

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он победил Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

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