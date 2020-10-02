Зверев обыграл Чеккинато и сыграет с Синнером в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Немец Александр Зверев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. В третьем круге соревнований Зверев со счётом 6:1, 7:5, 6:3 обыграл итальянца Марко Чеккинато.

Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут. Зверев 10 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету его соперника 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк.

За выход в четвертьфинал турнира Зверев поспорит с итальянцем Янником Синнером, который со счётом 6:3, 7:5, 7:5 обыграл аргентинца Федерико Корию.

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он победил Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.