Зверев поделился ожиданиями от матча с Синнером в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Немецкий теннисист Александр Зверев поделился ожиданиями от матча с итальянцем Янником Синнером в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.
«Я поработал над некоторыми моментами и стал куда более доволен своей игрой. Два дня назад я провёл неудовлетворительный матч, несмотря на победу. Знаю, что с каждым кругом должен играть всё лучше и лучше, иначе у меня не будет шансов.
Синнер играет невероятно, не проиграл ни сета. Думаю, он один из тех, кто на данный момент выходит вперёд и выступает очень хорошо. Посмотрим, как будет складываться наш матч, но мне кажется, что я играю лучше и, возможно, чуть более опытен. Но молодые парни ничего не боятся, не нервничают, так что исход матча непредсказуем», — приводит слова Зверева пресс-служба ATP.
Зверев обыграл Чеккинато и в 1/8 финала «Ролан Гаррос» сыграет с Синнером
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