Рафаэль Надаль: я провёл свой лучший матч на этом «Ролан Гаррос»

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу (6:1, 6:4, 6:0) над итальянцем Стефано Травальей в третьем круге Открытого чемпионата Франции.

«Я провёл свой лучший матч на этом „Ролан Гаррос“. Играл более агрессивно, чем в предыдущих матчах, и очень рад этому. Чаще выходил к сетке, лучше подавал. Мне нужно продолжать в том же духе и пытаться становиться лучше каждый день», — приводит слова Надаля The Independent.

а выход в четвертьфинал Надаль поспорит с американцем Себастьяном Кордой, который со счётом 6:4, 6:3, 6:1 обыграл испанца Педро Мартинеса-Портеро.

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Рафаэль Надаль является действующим чемпионом соревнований, в прошлогоднем финале он победил Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.