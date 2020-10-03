Впервые за 20 лет в 4-м круге «Ролан Гаррос» сыграют теннисистки из второй сотни рейтинга

Впервые за 20 лет в 1/8 финала «Ролан Гаррос» сыграют спортсменки, не входящие в топ-100 рейтинга WTA. В розыгрыше соревнований 2020 года выступят сразу две такие теннисистки — 117-я ракетка мира чешка Барбора Крейчикова и 131-я ракетка мира представительница Аргентины Надя Подороска.
Интересно, что Крейчикова и Подороска сыграют между собой. Соответственно, представительница второй сотни рейтинга гарантированно сыграет и в четвертьфинале турнира. В 2000 году в четвёртый круг French Open вышли Россана де лос Риос и Марта Марреро. При этом Марреро выиграла матч и добралась до четвертьфинала.
Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.
- 3 октября 2020
-
10:03
-
09:32
- 2 октября 2020
-
23:47
-
23:38
-
22:20
-
22:03
-
21:38
-
21:08
-
20:57
-
20:21
-
20:05
-
19:39
-
18:58
-
17:30
-
16:26
-
15:45
-
15:35
-
15:24
-
14:28
-
14:11
-
14:01
-
13:58
-
12:31
-
11:34
-
10:36
-
09:43
-
09:17
-
09:02
-
01:57
-
01:24
-
01:24
-
00:26
-
00:26
- 1 октября 2020
-
23:51
-
22:59