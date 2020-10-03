Рафаэль Надаль: не чувствую, что доминирую на корте

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу (6:1, 6:4, 6:0) над итальянцем Стефано Травальей в третьем круге Открытого чемпионата Франции.
«Вышел на корт с большим уважением к сопернику и надеясь показать лучший теннис. Мы видели его победы над Нисикори и Андухаром. Думаю, сегодня я сделал шаг вперёд по многим критериям. Стефано особенно хорошо сыграл во второй партии, где борьба была равной. Рад, что в итоге стал победителем этого отрезка.
Не чувствую, что доминирую на корте. Результат об этом говорит, но моя игра — это совсем другая история. Каждый следующий матч является вызовом», — приводит слова Надаля официальный сайт АТР.
За выход в четвертьфинал Надаль поспорит с американцем Себастьяном Кордой, который со счётом 6:4, 6:3, 6:1 обыграл испанца Педро Мартинеса-Портеро.
Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Рафаэль Надаль является действующим чемпионом соревнований, в прошлогоднем финале он победил Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
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