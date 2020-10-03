Зверев — перед четвертьфиналом «Ролан Гаррос»: чувствую, что я опытнее и лучше Синнера

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился ожиданиями от матча четвёртого круга «Ролан Гаррос», в котором его соперником станет 19-летний итальянец Янник Синнер.



«Правильно понимаю, что он не проиграл в Париже ни одной партии? Невероятно. Янник действительно прогрессирует, а на „Ролан Гаррос“ ещё и играет очень здорово. Думаю, в нашем матче больше шансов будет у того, у кого осталось больше сил. Посмотрим.



Чувствую, что играю лучше Синнера, кроме того, у меня больше опыта. Тем не менее эти факты не пугают молодых теннисистов и даже не заставляют нервничать. Случиться может что угодно», — цитирует Зверева официальный сайт Открытого чемпионата Франции.

Напомним, Синнер обыграл Давида Гоффена (Бельгия), Бенжамена Бонзи (Франция) и Федерико Корию (Аргентина).