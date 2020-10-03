Чесноков: Надаль, Джокович, Тим и Халеп сметают соперников на «Ролан Гаррос», как мусор

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков считает, что ведущие игроки мужского и женского туров по-прежнему не позволяют усомниться в их силе.
«Если говорить о топовых игроках — Джоковиче, Надале, Тиме, Халеп, — они просто взяли веник и смели соперников, как мусор. Не дали им дышать на корте», — заявил Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Доминик Тим и Симона Халеп на Открытом чемпионате Франции — 2020 суммарно одержали 11 побед, не проиграв при этом ни одной партии.
Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.
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